Магазин косметики - сайт kosmet.by

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Набор (Ultra Dermallergo сыв. 20 мл+ Ultra флюид д/лица 40мл - 50%) La Roche-Posay Toleriane
Набор (Ultra Dermallergo сыв. 20 мл+ Ultra флюид д/лица 40мл - 50%) La Roche-Posay Toleriane
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145.15 руб
Крем для кожи вокруг глаз NUTRI SALMON с маслом лосося LEBELAGE
Крем для кожи вокруг глаз NUTRI SALMON с маслом лосося LEBELAGE
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10.10 руб
Сыворотка-бустер с витамином С Novexpert Vitamin C Booster
Сыворотка-бустер с витамином С Novexpert Vitamin C Booster
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116.46 руб
Увлажняющий крем для рук PEARL MOISTURIZING HAND CREAM с экстрактом жемчуга LEBELAGE
Увлажняющий крем для рук PEARL MOISTURIZING HAND CREAM с экстрактом жемчуга LEBELAGE
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6.10 руб
Крем-комфорт ночной с капсулами церамидов MATCHA anTEAstress, 50 мл Premium
Крем-комфорт ночной с капсулами церамидов MATCHA anTEAstress, 50 мл Premium
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70.53 руб
Сыворотка для сухих и поврежденных волос LA'DOR MIRACLE SOOTHING SERUM
Сыворотка для сухих и поврежденных волос LA'DOR MIRACLE SOOTHING SERUM
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35.50 руб
BRE Салфетки для снятия макияжа, 10 шт. BIORE
BRE Салфетки для снятия макияжа, 10 шт. BIORE
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10.90 руб
Нет в наличии
Увлажняющий крем для рук COLLAGEN HAND CREAM с экстрактом коллагена LEBELAGE
Увлажняющий крем для рук COLLAGEN HAND CREAM с экстрактом коллагена LEBELAGE
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6.10 руб
Тканевая маска для лица "Омолаживающая" с экстрактом голубики и жемчужной эссенцией VIABEAUTY
Тканевая маска для лица "Омолаживающая" с экстрактом голубики и жемчужной эссенцией VIABEAUTY
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2.30 руб
Увлажняющий крем для рук PEACH MOISTURIZING HAND CREAM с экстрактом персика LEBELAGE
Увлажняющий крем для рук PEACH MOISTURIZING HAND CREAM с экстрактом персика LEBELAGE
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6.10 руб
Шампунь для волос «Разглаживающий» Enviro Smoothing Shampoo CHI
Шампунь для волос «Разглаживающий» Enviro Smoothing Shampoo CHI
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Hit 20%
46.32 руб 57.90 руб
Крем для лица для очень сухой кожи UV 20 Louis Widmer
Крем для лица для очень сухой кожи UV 20 Louis Widmer
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79.65 руб
Кератиновый шампунь Keratin Color Care Shampoo AAA Kaaral
Кератиновый шампунь Keratin Color Care Shampoo AAA Kaaral
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28.30 руб
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Дневной крем для лица против морщин Жасмин spf 6 50+ ZIAJA Jasmine day cream anti-wrinkle dry spf 6
Дневной крем для лица против морщин Жасмин spf 6 50+ ZIAJA Jasmine day cream anti-wrinkle dry spf 6
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Hit 25%
10.30 руб 13.73 руб
Система по уходу для химически обработанных с тенденцией к истончению волос System 5 Nioxin
Система по уходу для химически обработанных с тенденцией к истончению волос System 5 Nioxin
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108.92 руб
Увлажняющий комфортный крем Hydra3Ha Hydrating Comfort Youth Cream SOTHYS
Увлажняющий комфортный крем Hydra3Ha Hydrating Comfort Youth Cream SOTHYS
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146.00 руб
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Ежедневный, базовый увлажняющий крем для чувствительной кожи, склонной к сухости HYDREANE EXTRA RICHE LA ROCHE-POSAY
Ежедневный, базовый увлажняющий крем для чувствительной кожи, склонной к сухости HYDREANE EXTRA RICHE LA ROCHE-POSAY
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64.00 руб
Крем дневной увлажняющий уход против морщин для сухой и очень сухой кожи Louis Widmer
Крем дневной увлажняющий уход против морщин для сухой и очень сухой кожи Louis Widmer
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65.23 руб
Разглаживающее масло для интенсивного блеска волос Oil Reflections Wella (для всех типов волос)
Разглаживающее масло для интенсивного блеска волос Oil Reflections Wella (для всех типов волос)
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46.53 руб
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Восстанавливающий шампунь с маслом черного тмина CHI Luxury Black Seed Oil Gentle Cleansing Shampoo
Восстанавливающий шампунь с маслом черного тмина CHI Luxury Black Seed Oil Gentle Cleansing Shampoo
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54.90 руб
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28.11.2020

Французские маски CARELIKA

03.11.2020

Акции

Маска для лица успокаивающая ISNTREE REAL ROSE CALMING MASK
Маска для лица успокаивающая ISNTREE REAL ROSE CALMING MASK
30%
44.03 руб 62.90 руб
Солнцезащитное средство SPF 50 экстра Louis Widmer
Солнцезащитное средство SPF 50 экстра Louis Widmer
29%
42.90 руб 60.35 руб
Подробнее
Крем для лица BB SNAIL GOLD с фильтратом муцина улитки EKEL
Крем для лица BB SNAIL GOLD с фильтратом муцина улитки EKEL
30%
12.46 руб 17.80 руб
Универсальный шампунь для волос и тела DR.PAWPAW Everybody Hair&Body Wash
Универсальный шампунь для волос и тела DR.PAWPAW Everybody Hair&Body Wash
new
new 20%
27.92 руб 34.90 руб
Восстанавливающий ночной крем для всех типов кожи Lumene Klassikko Night Cream For All Skin Types
Восстанавливающий ночной крем для всех типов кожи Lumene Klassikko Night Cream For All Skin Types
20%
23.76 руб 29.70 руб
Спрей детский солнцезащитный SPF 50+ PEDIATRIC SUNSCREEN SPRAY SPF 50+ BABE
Спрей детский солнцезащитный SPF 50+ PEDIATRIC SUNSCREEN SPRAY SPF 50+ BABE
25%
62.37 руб 83.16 руб
Нет в наличии
Воск сильной фиксации с эффектом "мокрых волос" Elgon AFFIXX hairstyling strong hold shiny wet look design glue
Воск сильной фиксации с эффектом "мокрых волос" Elgon AFFIXX hairstyling strong hold shiny wet look design glue
10%
40.00 руб 44.44 руб
Маска против оранжевых отблесков для волос, окрашенных в темные тона No Orange Gigs KayPro
Маска против оранжевых отблесков для волос, окрашенных в темные тона No Orange Gigs KayPro
30%
26.61 руб 38.01 руб
Подробнее
Спрей для волос «Двойной уход. Восстановление и защита цвета» ikoo infusions Color Protect and Repair Duo Treatment Spray
Спрей для волос «Двойной уход. Восстановление и защита цвета» ikoo infusions Color Protect and Repair Duo Treatment Spray
30%
34.30 руб 49.00 руб
Подарочный набор для волос "Король фантазии" Berrywell
Подарочный набор для волос "Король фантазии" Berrywell
30%
77.28 руб 110.40 руб

Магазин косметики - сайт kosmet.by

Красота, стиль, правильный уход за кожей лица, тела, волосами стали еще доступнее и проще благодаря покупкам в интернет-магазине КОСМЕТ. Сайт kosmet.by собрал каталог косметики из 15000 товаров и 200 брендов. Каждый месяц обновляется раздел «Акции», где размещены сотни товаров со скидкой. Навигация по разделам и фильтры каталога позволят сориентироваться и подобрать нужный продукт для ухода или визажа, не выходя из дома, по выгодной цене. Ищете мужскую косметику? Или хотите купить детскую гипоаллергенную? А может быть, натуральную или лечебную косметику? Хотите подарить набор косметики или парфюм? Поможем подобрать правильный продукт и доставим в нужный срок.

Офис kosmet.by располагается в Минске, но оперативно доставляет заказы по городам Беларуси за 2-4 дня почтой либо курьерской службой. Гибкие условия оплаты, включая покупку в рассрочку, дают преимущество для покупателей. Накопительный дисконт для постоянных покупателей позволяет получить скидку 10% на все товары, даже акционные.

Интернет-магазин работает только с оригинальной косметикой профессионального уровня для домашнего использования. Продукция на сайте соответствуют строгим европейским требованиям к качеству, безопасности, что подтверждается сертификатами.

Оформите заказ косметики и парфюмерии онлайн. Менеджеры свяжутся и уточнят необходимую информацию. Если остались вопросы и сомнения, консультанты kosmet.by помогут определиться в выборе правильных средств по уходу. Учитывая пожелания, тип кожи, волос, предпочтения в ароматах, предложим выгодный вариант для покупки.

Интернет-магазин косметики kosmet.by – это:

  • косметические средства мировых брендов для  профессионального уровень ухода за лицом, телом, волосами;
  • продукция без содержания  вредных парабенов, минеральных масел, небезопасных ПАВов и других опасных для здоровья веществ;
  • лечебная и натуральная косметика для взрослых и детей на натуральной основе с полезные компонентами, витаминами, экстрактами растений, эфирными и природными маслами, т.д.;
  • логичный каталог товаров;
  • оперативная доставка косметики в Минске и в регионах (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев);
  • гибкость оплаты и расчет в рассрочку.
Информация
Телефон

+375 29 584-47-71 MTC
+375 44 584-47-78 velcom

Адрес

ИП Козак Ксения Вячеславовна
220005, г. Минск, ул. Козлова, 7 каб. 2
Св-во гос. регистрации №192806318 от 21.04.2017 выдано Мингорисполкомом
Регистрация в торговом реестре №381427 от 15.05.2017 г.

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