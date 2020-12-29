Магазин косметики - сайт kosmet.by

Красота, стиль, правильный уход за кожей лица, тела, волосами стали еще доступнее и проще благодаря покупкам в интернет-магазине КОСМЕТ. Сайт kosmet.by собрал каталог косметики из 15000 товаров и 200 брендов. Каждый месяц обновляется раздел «Акции», где размещены сотни товаров со скидкой. Навигация по разделам и фильтры каталога позволят сориентироваться и подобрать нужный продукт для ухода или визажа, не выходя из дома, по выгодной цене. Ищете мужскую косметику? Или хотите купить детскую гипоаллергенную? А может быть, натуральную или лечебную косметику? Хотите подарить набор косметики или парфюм? Поможем подобрать правильный продукт и доставим в нужный срок.

Офис kosmet.by располагается в Минске, но оперативно доставляет заказы по городам Беларуси за 2-4 дня почтой либо курьерской службой. Гибкие условия оплаты, включая покупку в рассрочку, дают преимущество для покупателей. Накопительный дисконт для постоянных покупателей позволяет получить скидку 10% на все товары, даже акционные.

Интернет-магазин работает только с оригинальной косметикой профессионального уровня для домашнего использования. Продукция на сайте соответствуют строгим европейским требованиям к качеству, безопасности, что подтверждается сертификатами.

Оформите заказ косметики и парфюмерии онлайн. Менеджеры свяжутся и уточнят необходимую информацию. Если остались вопросы и сомнения, консультанты kosmet.by помогут определиться в выборе правильных средств по уходу. Учитывая пожелания, тип кожи, волос, предпочтения в ароматах, предложим выгодный вариант для покупки.

Интернет-магазин косметики kosmet.by – это: